حزب الله يُهدد الاحتلال من جديد ويكشف بالفيديو رصده سفن إسرائيلية قرب حقل "كاريش": "أنتم رهن الأيام"

وطن: نشر "حزب الله" اللبناني، اليوم الأحد، "مقطعا مصورا جديدا يظهر رصده للسفينة المخصصة لاستخراج الغاز لصالح الاحتلال، ضمن الحدود اللبنانية الجنوبية "خط كاريش"."

وهدد الحزب، في الفيديو الذي مدته 22 ثانية، تحت عنوان "أنتم رهن الأيام"، "إسرائيل" بأن"سفن استخراج الغاز لصالح الكيان الصهيوني تحت مرمى صواريخ حزب الله".

وتصاعدت التوترات في يونيو/ حزيران عندما وصلت سفينة إنتاج استأجرتها حكومة الاحتلال بالقرب من حقل غاز كاريش البحري، الذي يؤكد لبنان أنه داخل المياه المتنازع عليها.