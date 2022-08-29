اشتباكات مسلحة في قباطية وإصابات برصاص الاحتلال الحي

وطن: عاشت بلدة قباطية في محافظة جنين فجرا صاخبا و مشتعلا بعد اقتحام قوات كبيرة من جيش الاحتلال البلدة ومحاصرتها احد منازل البلدة.

وقالت مصادر محلية ان اشتباكات مسلحة عنيفة اندلعت في البلدة، عقب تصدي المقاومين لاقتحام قوات الاحتلال للبلدة.

وحاصرت قوات الاحتلال منزل الشاب علاء زكارنة وفرضت حصارا مطبقا عليه، كما قامت باعتقال والده وأشقائه للضغط عليه من اجل تسليم نفسه.

واعتقلت قوات الاحتلال الشاب زكارنة و اقتادته معها الى جهات مجهولة.

وذكرت مصادر محلية ان مواجهات عنيفة اندلعت بين قوات الاحتلال والمواطنين اسفرت عن اصابة 7 مواطنين بالرصاص الحي، من بينها إصابة خطيرة بالرأس.