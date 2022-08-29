حالة الطقس: ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها بحدود7 درجات

وطن: توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم الاثنين شديدة الحرارة في معظم المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر درجات الحرارة حيث تبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 7 درجات مئوية، والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وتحذر "الأرصاد الجوية" المواطنين من: التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصة أثناء ساعات الذروة، ما بين الساعة الحادية عشرة والساعة الرابعة عصرا، ومن خطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة.