الاتحاد الأوروبي يعرب عن صدمته من صور المعتقل عواودة

وطن: أعرب الاتحاد الأوروبي عن صدمته للصور التي وصفها بـ"المروعة" التي نشرت للمعتقل خليل عواودة المضرب عن الطعام منذ 169 يوما.

وقال الاتحاد الأوروبي في بيان صدر عنه، مساء اليوم الأحد، إن المعتقل عواودة المضرب عن الطعام احتجاجا على اعتقاله دون اتهام، أصبح يواجه خطر الموت الوشيك، وما لم يتم اتهامه، يجب الإفراج عنه فورا.

وكانت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، قالت: إن صور المعتقل عواودة التقطتها زوجته ووالده، وتحمل في تفاصيلها جريمة لا أخلاقية ولا إنسانية بحقه من قبل إدارة سجون الاحتلال، وجهاز المخابرات الإسرائيلي المصر على قتله، وهذه الصور كفيلة بأن يصحى ضمير العالم لمحاسبة دولة الاحتلال.