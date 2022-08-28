"بتكوين" تتراجع إلى ما دون 20 ألف دولار

وطن: تراجعت "بتكوين" إلى ما دون 20 ألف دولار أمس السبت، في مواصلة لخسائر هذه العملة الرقمية التي أدت لهبوطها بنحو 60 في المائة عن أعلى مستوى بلغته هذا العام.

وفي أحدث تداول لها، نزلت "بتكوين"، العملة المشفرة الأكبر والأكثر شهرة في العالم، 1.5 في المائة إلى 19946 دولاراً، بانخفاض 298 دولاراً عن إغلاقها السابق.

وبذلك تكون قد انخفضت 58.7 في المائة عن أعلى مستوى لها هذا العام البالغ 48234 دولاراً، الذي سجلته في 28 مارس (آذار).

في غضون ذلك، تراجعت عملة إيثر، ثاني أكبر العملات المشفرة، 2.76 في المائة إلى 1467.2 دولار، أي أقل 41.60 دولار عن إغلاقها السابق.

يأتي انخفاض "بتكوين" بعد يوم ضعيف للعملة الجمعة، إذ نزلت مع تراجع وول ستريت وإغلاق مؤشراتها الرئيسية الثلاثة بانخفاض أكثر من 3 في المائة.