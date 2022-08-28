الاحتلال يعتقل الاسير المحرر بلال كايد على حاجز جنوب نابلس

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال مساء الأحد، الأسير المحرر بلال وجيه كايد (41 عامًا) على حاجز للاحتلال جنوب مدينة نابلس.

وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت كايد على حاجز حوارة ونقلته إلى معسكر حوارة المجاور للحاجز.

يذكر أن كايد، أسير محرر أمضى في سجون الاحتلال 15 عاما وأفرج عنه أواخر العام 2016.

وخاض كايد إضرابًا مفتوحًا عن الطعام في يونيو 2016 استمرّ أكثر من 70 يومًا احتجاجا على تحويله للاعتقال الإداري لستة شهور بعد انتهاء مدة حكمه البالغ 14 عاما ونصف العام.

وأوقف إضرابه باتفاق تعهّدت فيه نيابة الاحتلال بعدم تجديد اعتقاله الإداري.