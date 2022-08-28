باكستان: الجالية الفلسطينية بخير ولا إصابات جراء الفيضانات

وطن: أعلنت السفارة الفلسطينية لدى باكستان، أن أحوال الجالية الفلسطينية والطلاب في باكستان بخير .

وأضافت السفارة، اليوم الأحد، أنه تم نقل عدد كبير منهم من مدينة نواب شاه إلى كراتشي، فيما تم نقل آخرين إلى العاصمة إسلام أباد، مشيرة إلى أنها على تواصل على مدار الساعة معهم.

وقالت إنها كارثة كبرى (الفيضانات) أصيبت بها باكستان، وهذا الحال مستمر من شهر ونصف، مبينة أن هناك مئات القتلى وآلاف الجرحى، وحوالي 30 مليون تضرروا وباتوا بلا مأوى، وحوالي مليون منزل وجسر وطريق تهدمت، ومئات آلاف الهكتارات من الأراضي الزراعية غرقت، إضافة لنحو مليون رأس غنم نفقت.