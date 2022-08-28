نقابة العاملين في جامعة بيرزيت تقرر البدء بالإضراب الشامل والمفتوح اعتباراً من يوم غد

وطن: قررت نقابة العاملين في جامعة بيرزيت، اليوم الاحد، بدأ إضراب شامل ومفتوح اعتباراً من يوم غدٍ الاثنين وحتى إشعار آخر.

وقالت د.لينا ميعاري رئيسة نقابة العاملين في جامعة بيرزيت لوطن، إنهم أعلنوا الاضراب الشامل والمفتوح بسبب تنصل إدارة الجامعة من تنفيذ المطالب التي اتفق عليها سابقاً منذ عام 2016.

وأضافت ميعاري، "جملة من المطالب تحاورنا حولها وقضايا طال الحوار بها واستحقت التنفيذ ولم تنفذ، لذا أعلنا عن خطواتنا بالاضراب الشامل لحين استجابة ادارة الجامعة".