صور "مؤلمة" للأسير المضرب عن الطعام خليل عواودة

وطن: نشر مكتب "إعلام الأسرى" مساء اليوم الأحد، صورًا مؤلمة للأسير المضرب عن الطعام في سجون الاحتلال الإسرائيلي خليل عواودة.

ويواصل الأسير خليل عواودة (40 عامًا) من بلدة إذنا في مدينة الخليل إضرابا عن الطعام منذ نحو 169 يومًا، رفضًا لاعتقاله الإداري.

ويواجه عواودة الذي يقبع في مستشفى "أساف هروفيه" الإسرائيلي، وضعًا صحيًا حرجًا واحتمالية "الوفاة المفاجئة"، كما ذكر نادي الأسير.

ومؤخرًا، أصدر الاحتلال بحقه قرارًا "بتجميد" اعتقاله الإداريّ، والذي لا يعني إنهاء اعتقاله، بل هو قرار جديد بإعدامه، وحتى اللحظة يرفض الاحتلال السماح لعائلته بزيارته.