سفن الاحتلال لم تُشارك في العدوان الأخير على غزة خوفاً من صواريخ أرض- بحر

وطن: أفادت مصادر اليوم الأحد، بأنّ سفن الاحتلال لم تشارك في القتال ولم تقترب حتى من شواطئ غزة في معركة "وحدة الساحات" الأخيرة.

وقالت المصادر، وفق قناة "الميادين" إنّ المعطيات تفيد بأنّ جيش الاحتلال، في الجولة الأخيرة، كانت يخشى امتلاك "سرايا القدس" صواريخ أرض- بحر.

ورفضت مصادر "الجهاد الإسلامي" أن تؤكد أو تنفي امتلاكها هذا النوع من السلاح.

وقالت المصادر إنّ "الجهاد الإسلامي" تمتلك بالتأكيد أسلحة كاسرة للتوازن مع إسرائيل.