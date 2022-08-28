وطن: أعلنت وزارة الصحة اليوم الأحد، عن تسجيل 4 وفيات و593 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و3597 حالة تعاف في الفترة ما بين 21- 28 آب الجاري.

وأوضحت وزارة الصحة في التقرير الأسبوعي حول الحالة الوبائية في فلسطين، أن حالة وفاة سجلت في الضفة وثلاث حالات في قطاع غزة.

وبينت ان الإصابات الجديدة توزعت على النحو التالي: 184 في الضفة، و409 في قطاع غزة.

فيما توزعت حالات التعافي على النحو التالي 178 في الضفة، و3359 في غزة، و60 في القدس.

وأشارت إلى ان 14 مصابا بكورونا يعالجون في المستشفيات، بينهم 4 في العناية المكثفة، وحالتان موصولتان بأجهزة التنفس الصناعي.