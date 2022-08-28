عواقب مرض السكري على العيون

وطن: أعلن الدكتور أنس الفرج، أخصائي الغدد الصماء والسكري، في المركز الطبي الأوروبي بموسكو، أن مرض السكري يهدد العيون والرؤية.

وقال الفرج: "أن الخطر يهدد الأوعية الدموية الدقيقة المسؤولة عن إمداد العيون بالدم، فعندما يرتفع مستوى السكر في الدم، يصبح ساما للجسم، وهذا يؤثر بصورة مباشرة في الأوعية الدموية، حيث تبدأ تتلف تدريجيا، وتتضرر أولا وقبل غيرها الأوعية الدموية الدقيقة الموجودة في العيون والكلى".

ووفقا له، إذا كان الشخص يعاني من انحرافات في الأوعية الدموية الدقيقة في العيون، فإنه يشير إلى أن المرض بلغ مرحلة متقدمة. لأن "العيون هي مرآة لصحة الشخص المصاب بالسكري".

ويؤكد الأخصائي، على أن الرؤية يمكن أن تتضرر من السكري، ولكن هذا يظهر عادة في المراحل المتقدمة من المرض. لذلك من المهم جدا البدء بالعلاج مبكرا وفي الوقت المناسب واتباع توصيات ونصائح الطبيب.

المصدر: RT