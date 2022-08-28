نصر الله يلتقي وفدا من حركة حماس في بيروت

وطن: استقبل الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري مع وفد من قيادة الحركة ضمّ خليل الحية و أسامة حمدان.

وجرى خلال اللقاء استعراض وتقييم آخر التطورات السياسية والميدانية في فلسطين ولبنان والمنطقة وخصوصاً المواجهات الأخيرة في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس .

كما جرى خلال اللقاء بحث المستجدات الأخيرة في المنطقة وتداعيات ما يمكن ان تؤول إليه الأوضاع في المنطقة على ضوء التطورات الحاصلة.

وكان نصر الله اجتمع قبل ايام بوفد من حركة الجهاد الإسلامي برئاسة الأمين العام للحركة زياد النخالة في بيروت.