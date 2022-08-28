قتيل اخر في جريمة إطلاق نار بالداخل المحتل

وطن: لقي اليوم الأحد، محمد فهمي عثامنة (50 عاما) مصرعه في جريمة إطلاق نار بمدينة باقة الغربية، بأراضي الـ1948.

وعثامنة الضحية الثالثة بأراضي الـ48 خلال اليومين الأخيرين، إذ قُتل محمد سالم الخرطي (45 عاما) في مدينة الرملة في جريمة إطلاق نار، بعد منتصف الليلة الماضية، وقُتل مروان الوحواح (52 عاما) إثر تعرّضه لإطلاق نار في جريمة ارتُكِبت في مدينة اللد، مساء أمس الأول الجمعة، إضافة لإصابات عدة في جرائم عنف خلال الأيام الأخيرة.

وارتفعت حصيلة ضحايا جرائم القتل في أراضي الـ48، منذ مطلع العام الجاري إلى 71 قتيلا، بينهم 7 نساء.