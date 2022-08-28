لنحو نصف عام.. الأسير خليل عواودة يواصل معركته بأمعائه الخاوية

وطن: يواصل الأسير خليل عواودة (40 عاما) من بلدة إذنا غرب الخليل، إضرابه عن الطعام لليوم الـ169، رفضا لاعتقاله الإداري.

كما يواصل الأسير أحمد موسى (44 عاما)، الذي نقل إلى "عيادة سجن الرملة"، وشقيقه عدال (34 عاما) القابع في سجن "عوفر"، من بلدة الخضر جنوب بيت لحم، إضرابهما المفتوح عن الطعام لليوم 21 على التوالي، رفضا لاعتقالهما الإداري.

وأوضح نادي الأسير أن الوضع الصحي لعواودة خطير جدا، وهو لا يقوى على الحركة، أو الحديث، ومستمر بإضرابه.

يذكر أن المعتقل عواودة هو أب لأربع طفلات، استأنف إضرابه في 2/7/2022، بعد أن علّقه في وقت سابق بعد 111 يومًا من الإضراب، استنادًا إلى وعود بالإفراج عنه، إلا أنّ الاحتلال نكث بوعده، وأصدر بحقّه أمر اعتقال إداري لمدة أربعة أشهر، علمًا أنّه معتقل منذ 27/12/2021، حيث أصدر الاحتلال بحقّه أمر اعتقال إداري مدته ستة أشهر، وتم تجديد أمر اعتقاله للمرة الثانية لمدة أربعة أشهر، وجرى تثبيته على كامل المدة.