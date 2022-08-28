الأسرى يقررون حل الهيئات التنظيمية في سجون الاحتلال

وطن: ينفّذ الأسرى في سجون الاحتلال، اليوم الأحد، خطوة حل الهيئات التنظيمية رفضا لمحاولة إدارة السجون التنصل من "التفاهمات" التي تمت في شهر مارس/ آذار 2021.

وقال نادي الأسير في تصريح صحفي : إن خطوة حل الهيئات التنظيمية ستستمر دون توقف حتى تحقيق الأسرى مطالبهم.

وأضاف "ستكون إدارة السجون منذ اليوم مجبرة على مواجهة الأسرى كأفراد، وليس كتنظيمات".

وتأتي هذه الخطوة كجزء من الخطوات النضالية التي استأنفها الأسرى مؤخرا، رفضا لمحاولة إدارة السجون التنصل من "التفاهمات" التي تمت في شهر مارس من العام الجاري.

وتابع نادي الأسير "ستنتهي هذه الخطوات بإضراب عن الطعام في الأول من سبتمبر/ أيلول، بمشاركة 1000 أسير، إن ما استمرت إدارة السجون على موقفها الراهن.

وسادت حالة من التوتر الشديد أقسام الأسرى في سجون الاحتلال أول أمس الجمعة، بعد أن أقدمت إدارة السجون على فرض عزل مضاعف على الأسرى، وسحب الكهربائيات من عدة أقسام في عدة سجون، واستدعاء قوات إضافية في عدة سجون.

وامتنع الأسرى، الأربعاء الماضي، عن الخروج "للفحص الأمني"، وأعادوا وجبات الطعام، كخطوة من الخطوات الاحتجاجية التي أقرتها لجنة الطوارئ العليا، بعد تنصل سلطات الاحتلال من الاتفاق والتفاهمات التي تمت مع قادة الحركة الأسيرة في مارس الماضي، والتي تتعلق بأمور وتفاصيل حياتية.

كما قرر الأسرى يوميّ الإثنين، والأربعاء أيام مركزية لتنفيذ الخطوات النضالية التمهيدية، على أن تنتهي بالإضراب مطلع سبتمبر.

ويبلغ عدد الأسرى في سجون الاحتلال نحو 4550 أسيرًا، بينهم 31 أسيرة، ونحو 175 قاصرًا بينهم طفلة، وأكثر من 700 معتقل إداريّ.