للأسبوع الثاني على التوالي.. الاف العمال يحتجون على حواجز الاحتلال رفضا لقرار تحويل رواتبهم عبر البنوك

وطن: للأسبوع الثاني على التوالي، احتج آلاف العمال فجر اليوم الأحد، على حواجز الاحتلال التي يدخلون منها الى أماكن عملهم في الداخل المحتل، رفضا لقرار السلطة ودولة الاحتلال بتحويل رواتبهم عبر البنوك الفلسطينية.

وشهدت الحواجز العسكرية التي يمر منها العمال الى الداخل المحتل، احتجاجات للعمال، واضراب عن العمل، للمرة الثانية، رفضا لقرار سلطات الاحتلال والسلطة بتحويل رواتبهم، والذي يرفضوه بشكل كامل، ويتخوفون من تداعياته عليهم.

وعبّر العمال عن رفضهم للقرار الذي يعتبرونه مقدمة لاقتطاع أجزاء من رواتبهم من قبل السلطة، مشيرين أن سلطات الاحتلال تقتطع هي الأخرى أجزاء من رواتبهم.

وكان العمال قد اعتصموا الأحد الماضي وأعلنوا إضرابا شاملا تحت عنوان "إضراب الكرامة" و"العامل خط أسود" كخطوة أولى عند المعابر الممتدة من شمال الضفة الغربية لجنوبها، وأكدوا أن التصعيد قادم ما لم تحل الأزمة.

ورغم التطمينات التي قدمتها الحكومة وتعهداتها بعدم اقتطاع اي اجزاء من رواتب العمال او فرض ضرائب عليها، واصدار سلطة النقد تعليمات بذلك الى البنوك، الا ان العمال أعربوا عن عدم ثقتهم بكل تلك التعهدات والتصريحات.