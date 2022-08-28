مقتل شاب بجريمة إطلاق نار في الرملة بالداخل المحتل

وطن: لقي الشاب طلب الخرطي (40عام) مصرعه فجر اليوم في جريمة اطلاق نار في مدينة الرملة بالداخل المحتل.

وأفادت مصادر محلية "بأن المصاب كان فاقدا للوعي وعانى جروحا خطيرة في جسده، ونقل إلى مستشفى "أساف هروفيه" لاستكمال العلاج، حيث أعلن الأطباء وفاته.

وفي جريمة منفصلة مساء السبت، أصيب شخص بجروح وصفت بالخطيرة في بلدة جديدة المكر في جريمة إطلاق نار، أحيل على إثرها إلى المركز الطبي للجليل لتلقي العلاج.

وبلغ عدد ضحايا العنف في أراضي الـ48 منذ مطلع العام الجاري، 71 ضحية بينهم 7 نساء.