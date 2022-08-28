حالة الطقس: ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها بحدود7 درجات

وطن: توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم الأحد، شديدة الحرارة في معظم المناطق، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود7 درجات مئوية، والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو دافئاً نسبياً في معظم المناطق، والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويستمر الجو، يوم غدٍ الاثنين، شديدة الحرارة في معظم المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر درجات الحرارة حيث تبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 7 درجات مئوية، والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

كما يستمر الجو، الثلاثاء المقبل، شديدة الحرارة في معظم المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر درجات الحرارة، حيث تبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 7 درجات مئوية، والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والأربعاء، يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 6 درجات مئوية، والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذا وتحذر "الأرصاد الجوية" المواطنين من: التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصة أثناء ساعات الذروة، ما بين الساعة الحادية عشرة والساعة الرابعة عصرا، ومن خطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة.