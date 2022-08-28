إصابة ثلاثة مواطنين أحدهم بجروح خطيرة خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في جنين

وطن: أصيب ثلاثة مواطنين أحدهم بجروح خطيرة خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال في جنين.

واقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم مدينة جنين، التي شهدت مواجهات عنيفة مع الشبان والمقاومين.

وذكرت مصادر محلية ان 3 مواطنين وصلوا الى مستشفى ابن سينا التخصصي جنين اثر اقتحام الاحتلال لجنين.

وقالت المصادر ان من بين الإصابات اصابة خطيرة بالصدر لقتى يبلغ من العمر 18 عاما، واصابة اخرى بالقدمين لشاب في العشرين من عمره، والإصابة الثالثة بالبطن لشاب يبلغ من العمر 27 عاما.

