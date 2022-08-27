جلسة جديدة للأسير أحمد مناصرة في الأول من أيلول القادم

وطن: قال نادي الأسير إن جلسة جديدة ستعقد للأسير أحمد مناصرة في الأول من أيلول القادم، للمطالبة بإصدار قرار يلغي تصنيف ملفه كملف "إرهاب"، والمطالبة بالإفراج الفوري عنه.

وبدوره، طالب المحامي خالد زبارقة، بإصدار قرار من محكمة الاحتلال يلغي تصنيف ملف أحمد المناصرة كملف إرهاب وقرار يفرض الإفراج المكبر عنه.

من الجدير ذكره، أن قضاء الاحتلال عمل وما يزال بكافة أدواته، لتنفيذ مزيد من القهر بحقّ الأسير مناصرة الذي تعرض لسلسلة من الجرائم منذ أن اُعتقل وهو في عمر الـ13، وحرمه من أي مسار كان بالإمكان أنّ يساهم في إنقاذه.

يشار إلى أن "36 خبيرًا نفسيًا توجهوا إلى رئيس دولة الاحتلال بطلب بالإفراج عن مناصرة بشكل فوري بسبب تردي حالته الصحية داخل معتقلات الاحتلال".