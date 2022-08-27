شركة الطيف للألبان والمنتجات الغذائية “كانديا" تختتم مشاركتها في معرض فلسطين الغذائي 2022

وطن:اختتمت شركة الطيف للألبان والمنتجات "كانديا" مشاركتها في معرض فلسطين الغذائي "PalFood Expo" والذي نظمته نقابة أصحاب شركات ومحلات تجارة المواد الغذائية في الخليل، والذي أقيم بقصر المؤتمرات في مدينة بيت لحم على مدار ثلاثة أيام بمشاركة أكثر من 50 شركة.

وقال مدير عام شركة المشروبات الوطنية كوكاكولا/كابي وشركة الطيف لمنتجات الألبان "كانديا" السيد عماد الهندي "إن مشاركة شركة "كانديا" حملت أهميةً كبيرة كونها تسعى للتعزيز من تواجدها في السوق الفلسطيني، وشكلّت نافذةً للتواصل مع الجمهور من خلال عرض منتجات الشركة ورصد أبرز احتياجات المستهلكين، مشيراً إلى أهمية هذه المعارض في عملية رفع مستوى المنتجات المقدمة والعمل الدائم لتحسينها.

وأوضح الهندي أن شركة الطيف للألبان والمنتجات الغذائية "كانديا" نجحت خلال فترةٍ قياسية من إنتاج أكثر من 50 صنفاً من منتجات الألبان والحليب، والحليب المنكه والاجبان وغيرها من المنتجات ذات الجودة العالية والمواصفاتٍ العالمية لتكون بيد المستهلك الفلسطيني، كما بيّن الهندي أن أهمية هذا المعرض تكمن بالتأكيد على وجود منتجاتٍ وطنيةٍ بمواصفات وجودة عالية تنافس نظيراتها المستوردة للسوق الفلسطيني.

وأضاف الهندي أن شركة الطيف للألبان والمنتجات الغذائية "كانديا" منذ نشأتها، عملت على تلبية احتياجات المستهلك الفلسطيني بمنتجات عالية الجودة، واصناف جديدة لم تكن متوفرةً في السوق الفلسطيني، مثل الحليب المدعم بـ10 أنواع من الفيتامينات، بالإضافة إلى الحليب الخالي من اللاكتوز لتكون المنتجات الوطنية هي الخيار الأول للمواطن الفلسطيني.

وقال معاذ عمارنة أحد الزائرين للمعرض "إن منتجات شركة الطيف للألبان المتنوعة حازت على ثقة الناس لما تتمتع به من جودة عالية إضافة إلى تنوعها بما يشكّل سلةً غذائية متكاملة، معتبراً أن المعرض يشكل نقطة تواصل مباشرة بين الشركات والمواطنين ويتيح لهم المجال للتسوق والاطلاع على مختلف المنتجات الوطنية".

وتعمل شركة الطيف للألبان والمنتجات الغذائية على استثمار كل المنصات للوصول للمستهلك في مختلف المحافظات، إذ وفّر المعرض مساحةً للشركات والموردين لتشبيك العلاقات وتسويق المنتج الوطني وعرضه للشركات والتجار، خاصةً في ظل استهداف الزوار من كافة محافظات الضفة الغربية والداخل.