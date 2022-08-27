أثرياء العالم يخسرون أكثر من 30 مليار دولار بعد تصريحات رئيس الاحتياطي الأمريكي

وطن: كشفت بيانات مجلة "فوربس" أن تصريح رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول، الذي استمر حوالي ثماني دقائق، أدى إلى خسارة أثرياء العالم أكثر من 30 مليار دولار.

واعترف باول في خطابه بأن أسعار الفائدة قد ترتفع في المستقبل. وبعد ذلك انهارت البورصة الأمريكية، وانخفضت ثروة أغنى رجل أعمال في العالم إيلون ماسك بمقدار 5.4 مليار دولار وتبلغ الآن 257.3 مليار دولار.

وانخفضت أيضا ثروة مالك LVMH برنارد أرنو بمقدار 4.5 مليار دولار، ومؤسس أمازون جيف بيزوس بمقدار 6.5 مليار دولار، وأصبح المستثمرون وارين بافيت ولاري أليستون أفقر بنحو 3 مليارات دولار لكل منهما، وبيل غيتس بمقدار 2 مليار دولار.

أما الملياردير الذي زادت ثروته ولم تنقص هو رجل الأعمال الهندي غوتام أداني، الذي أصبح أكثر ثراء بمقدار 1.6 مليار دولار.

المصدر: (لينتا. رو) + (روسيا اليوم)