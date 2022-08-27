ليفربول ينتفض ويكتسح بورنموث بتسعة أهداف دون رد

وطن: انتفض نادي ليفربول واكتسح ضيفه بورنموث بتسعة أهداف دون رد ليحقق فوزه الأول في الدوري الإنجليزي بعد مرور أربع جولات.

وأنهى ليفربول الشوط الأول متقدما بخمسة أهداف تناوب على تسجيلها كل من لويس دياز، وهارفي إليوت، ترينت الكسندر أرنولد، روبرتو فيرمينو، وفيرجيل فان ديك، في الدقائق 3، 6، 28، 31، و45 على الترتيب.

وفي الشوط الثاني، سجل مدافع بورنموث، كريس ميفام الهدف السادس لليفربول بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 46، ثم عاد فيرمينو في الدقيقة 62، ليسجل هدفه الشخصي الثاني له والسابع لفريقه، وأضاف فابيو كارفالهو الهدف الثامن، ثم اختتم دياز مهرجان الأهدف بتسجيله الهدف التاسع.

وهذا الفوز هو الأول لليفربول في الموسم الحالي بعد تعادله مع فولهام بنتيجة 2-2 في أولى جولات "البريميرليغ"، ثم تعادل على أرضه مع كريستال بالاس 1-1، ثم تعرض للخسارة أمام مانشستر يونايتد بنتيجة 1-2 في الجولة الماضية.

وبهذا الفوز، رفع ليفربول رصيده إلى خمس نقاط في المركز الثامن مؤقتا، بينما تجمد رصيد بورنموث عند ثلاث نقاط في المركز الـ15.

المصدر: (RT)