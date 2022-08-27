صلاح الدين موسى يكتب لوطن: مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة رفقا بالمواطنين وكفى تسرعا في تنسيب القوانين

بعد الاطلاع على مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة نجده انه يهدم المبادئ الدستورية ويزلزل القواعد القانونية ويمس بالنشاط الاقتصادي وسيزيد من التهرب الضريبي وسيزيد الفجوة وانعدام الثقة بالمنظومة ،فلقد سجلت عليه ما يفوق 60 ملاحظة جوهرية، وحيث ان هذا المقال لا يتسع لذكرها جميعها، فانني اسجل عدد من الملاحظات الجوهرية والتي تخالف القانون الاساسي الفلسطيني وعدد اخر من القوانين، وهي كالاتي:

1. المادة (2) من مشروع القانون تخالف نص المادة (88) من القانون الاساسي الفلسطيني والتي نصت على ان لا ضريبة ولا رسم الا بقانون، حيث منحت المادة(2) مجلس الوزراء التعديل على النسبة كما منحت الفقرة الثالثة من ذات المادة وزير المالية الحق في الاتفاق على مبلغ مقطوع للضريبة وهذا مخالف للقانون الاساسي الفلسطيني.

2. المادة (4) من مشروع القانون تخالف القانون الاساسي الفلسطيني سيما المادة (26) منه كما تخالف ما ورد في قانون الجمعيات من ان انشطة الجمعيات معفية من الضرائب سيما ما ورد في المادة (14) من قانون الجمعيات والتي اعفت الجمعيات من الضرائب كما اعفت انشطتها الاقتصادية من الضرائب ايضا حيث اتاحت المادة (15) من القانون القيام بانشطة ربحية.فهل تعتبر جامعة بير زيت والمسجلة كجمعية انها تمارس انشطة ربحية تنافس القطاع الخاص من خلال برامجها التعليمية وبالتالي فان الضريبة تصبح مستحقة عليها في مجالات معينة.

3. المادة (20)و (22) من مشروع القانون تعامل الوكيل معاملة المكلف وبالتالي تفرض عليه عقوبات وغرامات ملزم بدفعها وهذا يخالف ما ورد في المادة (15) من القانون الاساسي الفلسطيني والتي تنص على اعتبار العقوبة شخصية. يعني اذا كان المحامي وكيل اكثر من شخص وذهب لدفع الضريبة عنهم يصبح ملزم قانونا بكل ما يترتب من ضرائب عليهم!!!.

4. المادة ( 80/2) من مشروع القانون حصنت القرار الاداري للمدير من الطعن وهذا مخالف للقانون الاساسي الفلسطيني والذي نص في المادة (30/2) على يحظر النص في القوانين على تحصين أي قرار او عمل اداري من رقابة القضاء"

5. المادة (46) من مشروع القانون ولا سيما الفقرة (2) منه اعتبرت اسرائيل واراضي السلطة وحدة جغرافية واحدة وهذا اما سقطة صياغية او لغايات الحفاظ على الغلاف الجمركي الموحد. وهذا يخالف مفهوم الدولة المستقلة والانفكاك عن الاحتلال.

6. المادة (91) من مشروع القانون نص على الغرامة بموجب قرار اداري والاصل ان الغرامة عقوبة، فهذا النص يتعارض مع القانون الاساسي الفلسطيني بان لا عقوبة الا بنص قانوني وان المتهم برئ حتى تثبت ادانته حيث نص المادة (15) من القانون الاساسي على " العقوبة شخصية ..... ولا توقع عقوبة الا بحكم قضائي، ولا عقاب الا على الافعال اللاحقة لنفاذ القانون.

7. المادة (52) من مشروع القانون تلزم التجار والزبائن باي حال تزيد فيه قيمة الصفقة عن الفي دينار ان يقوم بالدفع اما بشيك او بطاقة ائتمانية او حوالة بنكية، وهذا اخلال بالنظام الاقتصادي وفيه اعتداء على خصوصية الناس وتتعارض مع المادة (21) من القانون الاساسي الفلسطيني والتي تنص في الفقرة الثانيه منها على "حرية النشاط الاقتصادي مكفولة وينظم القانون قواعد الاشراف عليها وحدودها".

8. المادة (61) فقرة 6 من مشروع القانون تقييد منح الجمعيات والشركات غير الربحية صفة المشتغل المعفي، مع ان تاسيس الجمعيات وحصولهم على مشتغل معفي بحكم القانون ولا يجوز ان يتم تقييده باي طلبات من المدير وهذا يتعارض مع القانون الاساسي الفلسطيني

9. المادة (94) من مشروع القانون حولت المدير ومفوض عام الايرادات الى رتبة محافظ وحاكم اداري وفقا لقانون تحصيل الاموال الاميرية، وهذه صفة تخالف القواعد الدستورية والاصول المتبعة في تحصيل الديون وفقا للاجراءات القضائية المحددة.

10. المادة (65) من مشروع القانون تتعارض مع قانون الشركات الجديد بخصوص انشاء وتسجيل الشراكات والائتلافات.

11. المادة (69) من مشروع القانون تتحدث عن المقيمن خارج حدود العام 1967 فهل المقصود اهل القدس ام اهلنا من العام 1948 وماذا عن العاملين في المستوطنات، فهذا النص المقترح في نص مشروع القانون به التباس وسيدخلنا في مازق سياسي ووطني لذا وجب اعادة تصويبه وصياغته بطريقة تتفق مع المبادئ الوطنية للتعامل مع ملف اهلنا في القدس.

12. ما ورد في مشروع القانون لا سيما المادة (73) منه يتحدث عن التظلمات وهذا النص به سقطة قانونية حيث اتاح النص الطعن امام المحكمة البدائية للجمارك بقرار مفوض عام الايردات وهذا مخالف لمفهوم القرار الاداري التي يجوز الطعن به امام المحاكم فكي نتمكن من الطعن بالقرار الاداري يجب ان يكون صادرا عن الوزير او اعلى سلطة في المؤسسة العامة او الهيئات المحلية، لذا فان هذا النص مخالف لابسط قواعد العمل القانون والقضائي.

13. المادة (86) من مشروع القانون تعتبر قرارات لجنة الاعتراضات بمثابة اسناد تنفيذية وهذا مخالف لابسط قواعد العدالة وكذلك لقانون التنفيذ الفلسطيني ولحق المحكوم عليه بالاعتراض.

14. المادة (91) تتحدث عن الفوائد، وهذا مخالف لقواعد قانونية بديهية حيث ان الفائدة القانونية اما ان ينص عليها بموجب العقد الموقع بين طرفين او اكثر او ان المحكمة تنص عليه بحكم قرار قضائي اما ان تفرض الفوائد بموجب نص دون موافقة الطرف الاخر ذات العلاقة قهذا مخالف للقوانين.

15. المادة (93) تنص على عدم وقف التنفيذ على المكلف حتى وان تم الطعن امام المحكمة المختصة، هذا نص مخالف لكافة القوانين السارية والتي توقف التنفيذ للقرارات مجرد الاستئناف، فمن اين جاء هذا النص ولماذا تم وضعه؟؟؟!!!

16. المادة (94) فقرة (2) من مشروع القانون يلاحق الشركاء في الشركات ويحجز عليهم ويصادر اموالهم، هذا النص مخالف لقانون الشركات خاصة الشركات المساهمة الخصوصية فكيف لمساهم ان يتم الحجز على امواله الخاص دون قرار قضائي وبموجب مسوغات قانونية هذا النص يهدم اسس الاستقرار القانوني والمالي للمساهمين في شركات ذات مسئولية محدودة او مساهمة عامة.

17. المادة (95) من مشروع القانون يعطي لمفوض الايرادات الحجز التحفظي على اموال المكلف كما يعطيه الحق في منعه من السفر، فهذا النص يتعارض مع نص واضح في القانون الاساسي الفلسطيني سيما المادة (32) والتي تعتبر أي اعتداء على الحقوق والحريات الشخصية جريمة لا تسقط بالتقادم..." كما ان هذا النص يتعارض مع المادة (11) فقرة (2) من القانون الاساسي الفلسطيني.

18. المادة (100) من القانون تجيز للمدير ضبط ومصادرة الموجودات وهذا يتعارض ما ورد في القانون الاساسي الفلسطيني سيما المادة (21) فقرة (4) منه "لا مصادرة الا بحكم قضائي" فاي نص هذا.

19. المادة (102) تتعارض مع قانون المصارف والقانون الاساسي الفلسطيني بحفظ السرية المصرفية، والخطورة ان نص هذه المادة يفرض عقوبات على موظفي البنوك وسلطة النقد اذا لم يتعاونوا، فاي انتهاك للنظام الاقتصادي وللحرية الفردية، هذا النص سيدمر النظام المصرفي برمته.

20. المادة (24) من مشروع القانون وخاصة الفقرة الرابعة منها والتي تلزم سلطة الاراضي بعدم فتح أي صفقة عقارية الا اذا كان هناك فاتورة ضريبة يعني ان تجارة العقارات ستتوقف وان المنظومة برمتها ستنهار، لذا فان هذا النص يخالف ابسط قواعد العمل القانوني وبه اجحاف بعدد واسع من الفئات كالاقرباء والورثة وغيرهم.

21. المادة (84) الفقرة الرابعة من مشروع القانون تنص على ان مدة النظر في الاعتراض يمتد الى سنة ، فكيف يمكن للمكلف ان يثق بالمنظومة وكيف للمعاملات المالية للناس ان تمضي وماذا لو مات المكلف خلال هذه الفترة وماذا عن عمل لجنة الاعتراضات.

22. ان حجم الصلاحيات الممنوحة لمفوض عام الايردات وللمدير ولوزير المالية يجب اعادة النظر فيها لما تحمله من مخاطر على ادارة العملية برمتها.

بالمجمل ان مشروع القانون يحتاج الى ان يتم التشاور معه مع الجهات المختصة وذات العلاقة وهي سلطة النقد ورجال الاعمال ومؤسسات المجتمع المدني واتحادات النقابات والمختصين في مجال الصياغة التشريعية والقانونية ومدققي الحسابات والمحاسبين واصحاب الرأي الحر، لا نحتاج الى قوانين تدخلنا في ازمات، امل ان لا يتم تنسيب هذا المشروع الى الرئيس، واعادة النظر به لوجود مخالفات دستورية وقانونية كبيرة وعميقة تهدد الاستقرار المالي والاقتصادي في البلد التي تعاني بما فيه الكفاية من ازمات ، اعتقد ان رئيس الوزراء ومجلس الوزراء سيتانى كثيرا بعد ان يطلع على هذه الملاحظات وعلى غيرها من الملاحظات التي نوه لها الكثيرين، هذا غيض من فيض من الملاحظات على مشروع القانون.