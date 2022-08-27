الطلبة يتوجهون لمقاعد الدراسة الإثنين المقبل

وطن: اكدت وزارة التربية والتعليم أن مليون و300 ألف طالب وطالبة يتوجهون يوم الإثنين، إلى مقاعد الدراسة، داعية إلى العمل لحماية التعليم وتعويض الفاقد التعليمي والاجتماعي والنفسي الذي عانى منه الأطفال بفعل جائحة كورونا، وغيرها.

وبينت وزارة التربية أن وزارة المالية بدأت بتنفيذ قرارات الحكومة المتعلقة بما تم التوافق عليه مع اتحاد المعلمين، وأن نتائج الاتفاق ستظهر في قسيمة راتب الشهر الجاري.

وأشارت الوزارة في بيان صحفي بمناسبة بدأ العام الدراسي بتاريخ 29/8/2022، إلى تسميته بـ"عام سيادية التعليم في القدس"، تعبيراً عن الالتزام بالهوية وروح ومضامين التعليم في المدينة وحمايته من (الأسرلة) وكي الوعي وتزوير حقائق التاريخ والجغرافيا.

وشددت على التزام العمل لضمان استقرار وانتظام العملية التعليمية وحمايتها من أي إرباك.