الطقس: ارتفاع على درجات الحرارة

وطن: يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، اليوم السبت، لتصبح الأجواء حارة جدا في كافة المناطق بما في ذلك الجبلية، إذ تجتاز الحرارة هناك حاجز 37 مئوية. وفي المناطق الغورية من المتوقع أن تلامس الحرارة حاجز 46 مئوية مع جو حارق. ومع المساء يصبح الجو لطيفا مع بقاء الحرارة مرتفعة نسبيا. وفقط مع ساعات الفجر الباكر والليل المتأخر يصبح الجو لطيفا خاصة في الجبال.

الأحد: تكتسب الحرارة قوة إضافية لتسجل أعلى درجة خلال العام 2022 ولتكون أعلى من المعدل السنوي بـ8 - 10 درجات مئوية. ويسود خلال النهار جو شديد الحرارة في كافة المناطق وخاصة الغورية التي ستتجاوز الحرارة بها حاجز 47 مئوية. ومع المساء يتحسن الطقس قليلا وتنخفض الحرارة مع بقائها مرتفعة نسبيا ويسود جو غير مريح خاصة في المناطق الساحلية مع رطوبة عالية للغاية.

الإثنين: يبقى الجو شديد الحرارة مع انخفاض طفيف على درجات الحرارة التي ستبقى أعلى من المعدل السنوي العام لمثل هذا الوقت من العام بنحو 8 درجات مئوية. وفي المناطق الغورية يسود جو حارق مع حرارة ستكسر حاجز 46 مئوية. مع المساء يصبح الجو لطيف مع بقاء الحرارة مرتفعة نسبيا.

الثلاثاء: لن يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، إذ تبقى الأجواء حارة إلى شديدة الحرارة في ساعات النهار وبين الحادية عشرة والرابعة عصرا. وتصل الحرارة إلى بداية الأربعينيات في المناطق الغورية. ومع المساء والليل يصبح الجو لطيفا ومنعشا في المناطق الجبلية وبشكل أقل في المناطق السهلية والساحلية. وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية.