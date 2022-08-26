الهيئة المستقلة والمؤسسات الأهلية ومجلس أولياء الأمور المركزي يتابعون مبادرة الاتحاد العام للمعلمين

وطن: اعلنت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" والمؤسسات الأهلية والتربوية والشخصيات النقابية والمستقلة ومجلس أولياء الأمور المركزي، استمرار متابعتهم للمبادرة التي تم إعلانها في أيار الماضي والتي وافق عليها مجلس الوزراء والاتحاد العام للمعلمين والتزم بها جموع المعلمين.

وأوضحت الهيئة والمؤسسات الأهلية والتربوية والشخصيات النقابية والمستقلة ومجلس أولياء الأمور المركزي من خلال بيان وصل وكالة وطن نسخة منه ان عودة المعلمون والمعلمات في بداية أسبوع 22 أيار 2022 وانتظام العملية التعلمية كان نتيجة صدور قرارات من مجلس الوزراء لترجمة بنود المبادرة وقيام وزارة المالية بإعادة جميع الخصومات على المعلمين

وأكد البيان على تشكيل لجنة لمراجعة أنظمة ولوائح الاتحاد، واللجنة في المراحل الأخيرة لإنجاز مهمتها بعرض تصور متكامل للعمل على دمقرطة اتحاد المعلمين كما نصت عليه المبادرة

وفيما يلي نص البيان

تعلن الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" والمؤسسات الأهلية والتربوية والشخصيات النقابية والمستقلة ومجلس أولياء الأمور المركزي، استمرار متابعتهم للمبادرة التي تم إعلانها في أيار الماضي والتي وافق عليها مجلس الوزراء والاتحاد العام للمعلمين والتزم بها جموع المعلمين.

فقد جرى صدور قرارات من مجلس الوزراء لترجمة بنود المبادرة، كما تم تعديل الاتفاق السابق الموقع بين اتحاد المعلمين ووزارة التربية والتعليم بما يعكس ما ورد في المبادرة. واعتباراً من بداية أسبوع 22 أيار 2022 عاد المعلمون والمعلمات إلى المدارس وانتظمت العملية التعليمية، وقامت وزارة المالية بإعادة جميع الخصومات على المعلمين.

وبخصوص ما يتعلق ببند دمقرطة اتحاد المعلمين، فقد تم تشكيل لجنة لمراجعة أنظمة ولوائح الاتحاد، واللجنة في المراحل الأخيرة لإنجاز مهمتها بعرض تصور متكامل يحقق ما تضمنه هذا البند، وستعلن الهيئة المستقلة ولجنة المبادرة ما تتوصل اليه لجنة دمقرطة الاتحاد في موعد أقصاه يوم الاثنين القادم (29/8/2022).