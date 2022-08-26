"كأس الشهيد أبو عمار": "مركز بلاطة" يفوز على "هلال القدس"

وطن: فاز "مركز بلاطة" على "هلال القدس" بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة على استاد الجامعة العربية الأمريكية في جنين، ضمن منافسات المجموعة الثالثة من بطولة "كأس الشهيد أبو عمار" لأندية المحترفين.

وسجل خالد سالم هدف المباراة الوحيد من ضربة جزاء في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول، الذي شهد حالة طرد للاعب مركز بلاطة ليث خروب في الدقيقة 35.

ولم يستطع "هلال القدس" استغلال النقص العددي في صفوف "بلاطة"، وأهدر لاعبوه عدد من الفرص السانحة للتسجيل على مدار دقائق الشوط الثاني من المباراة.

وسجل "جبل المكبر" الهدف الأول مبكرا عن طريق أحمد أبو خديجة في الدقيقة الثالثة، قبل أن يضيف رامي مسالمة الهدف الثاني في الدقيقة 79، وزيد قنبر الهدف الثالث قبل نهاية الوقت الأصلي بثلاث دقائق.

من جانب آخر، تأجلت مباراة "شباب الخليل" و"مؤسسة البيرة"، التي كان من المفترض أن تجري على استاد الشهيد فيصل الحسيني في بلدة الرام شمال القدس المحتلة، ضمن المجموعة الثانية من البطولة.

وتختتم الجولة الأولى من البطولة يوم غد السبت، حيث يواجه "شباب الظاهرية" جاره "شباب السموع" على ملعب هواري بومدين في بلدة دورا جنوب الخليل، كما يلتقي "ثقافي طولكرم" مع "أهلي الخليل" على استاد الشهيد فيصل الحسيني.