بيت لحم: وقفة اسناد للأسرى في سجون الاحتلال

وطن: شارك عشرات المواطنين وأهالي الأسرى في مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم، مساء اليوم الجمعة، في وقفة إسناد للأسرى في سجون الاحتلال.

واحتشد المشاركون تلبية لدعوة القوى الوطنية في مخيم الدهيشة، بالتعاون مع نادي الأسير، وهيئة شؤون الأسرى والمحررين، وجمعية الأسرى المحررين، أمام ضرح الشهيد، رافيعن صورا للأسرى.

وقال رئيس المكتبة الوطنية عيسى قراقع، إننا اليوم نعيش وحدة أسرانا في مواجهة السجان، وهذا يتطلب أكثر من أي وقت تكثيف الفعاليات التضامنية والاسنادية، كرسالة واضحة.

بدوره، قال عبد الله الزغاري في كلمة مؤسسات الأسرى، إن أسرانا يخوضون ملحمة ضد السجان تحت عنوان "متوحدون في وجه السجان"، ومع بداية أيلول المقبل مشرح دخولهم في إضراب عن الطعام، وعليه المطلوب وقفة عز إلى جانبهم.

وطالب المجتمع الدولي ومؤسسات الحقوق الانسانية في العالم بالتحرك والتدخل سريعا لانصاف الأسرى في حقوقهم.

من جهته، ألقى نائب أمين سر حركة "فتح" في مخيم الدهيشة محمد الصيفي بيان من الأسرى في مخيم الدهيشة، يطالبون بتوسيع المشاركة وتكثيفها وتوحيد الصف الوطني.

المصدر: (وفا)