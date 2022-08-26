الاحتلال يستهدف رعاة الأغنام شرق المحافظة الوسطى من قطاع غزة

وطن: أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، نيران أسلحتها الرشاشة وقنابل الغاز المسيل للدموع شرق المحافظة الوسطى من قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية بأن جنود الاحتلال المتمركزين في الأبراج العسكرية شرق المحافظة الوسطى أطلقوا وبكثافة نيران أسلحتهم الرشاشة وقنابل الغاز المسيل للدموع تجاه رعاة الأغنام شرق مدينة دير البلح، وأجبروهم عنوة على مغادرة منطقة الرعي.

يذكر أن جنود الاحتلال المتمركزين داخل المواقع العسكرية شرق قطاع غزة يتعمدون بشكل يومي إطلاق النار والغاز تجاه الأراضي الزراعية ورعاة الأغنام على طول الحدود الشمالية والشرقية للقطاع، ويحرمون الرعاة من الحصول على لقمة عيشهم بأمن وسلام.