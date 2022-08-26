د.عقل أبو قرع يكتب لوطن: حول عدم الثقة بين المجتمع المدني والجهات الرسمية!

في دول ومجتمعات عديدة يتم تشجيع تشكيل مؤسسات المجتمع المدني ودعمها وحتى تخصيص دعم دائم ومتواصل لها من خلال بنود الميزانية السنوية، لعدة اسباب منها أن مؤسسات المجتمع المدني بأنواعها تغطي أعمالا أو مجالات كان من المفترض ان تقوم بها الحكومة في ظل غياب هذه المؤسسات، ومنها أن وجود مؤسسات مجتمع مدني يشكل صورة حضارية أو متقدمة تعرضها الحكومة امام المجتمع الدولي، ومنها أن هذه المؤسسات قد تمارس نوعا من الرقابة أو المساءلة التي تحتاجها الحكومة من أجل الادعاء ان هناك من يراقب أعمالها أو على الاقل على دارية بما تقوم به، ومنها أنها تحفز على التقدم بقوانين وتشريعات، وبالأخص في ظل غياب مؤسسات رقابية أو تشريعية منتخبة، وهذا الوضع ينطبق على الاوضاع الحالية في بلادنا.

ولهذا من المفترض أن يشكل وجود مؤسسات مجتمع مدني تعمل في اتجاهات مختلفة وفي مجالات متعددة وتهتم بفئات متباينة، مثل فئات المرأة أو الشباب أو الفئات المهمشة أو الفئات الريادية، أو تعمل في مواضيع التمكين الاقتصادي والمشاركة السياسية والنزاهة والشفافية ومحاربة الفساد، ومناهضة العنف المبني على النوع الاجتماع ودعم الحريات العامة وما الى ذلك من قضايا، من المفترض ان يشكل ذراعا داعما تكامليا لاعمال الجهات الرسمية في اي مجتمع.

ومؤسسات المجتمع المدني بأنواعها وبأعدادها التي تقدر بالمئات متواجدة في بلادنا، ومنذ عشرات السنوات، ومنها ما هو متأصل في قواعد مجتمعية ويعمل وينجز ويحقق الاهداف وبدون جدال، وهذا ما تشهد له تقارير المقيمين الخارجيين، سواء من المحليين أو من الدوليين، ولكن رغم ذلك هناك أزمة ثقة أو أوضاع من عدم الثقة بين الجهات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني في بلادنا.

وقبل عدة ايام، ناقشت ورشة عقدت في مدينة رام الله، ورقة تم اعدادها من قبل جهة دولية تهتم بهذا الموضوع، وتندرج تحت برنامج أشمل يتعلق بالشفافية والنزاهة والمساءلة التي تعتمد على الادلة، ورغم حضور معظم مؤسسات المجتمع المدني المعروفة في بلادنا والتي تعمل في مجالات مختلفة، وبتمثيل من اعلى المستويات، ورغم المداخلات والتوضيحات ومن شخصيات معروفة وكان لها دور هام في العمل في المجتمع المدني وفي الشأن السياسي العام، الا انه لم يتم الخروج بتصور عملي واضح وواقعي للتعامل مع ازمة انعدام الثقة بين الحكومة أو الجهات الرسمية والمجتمع المدني في بلادنا، او الاتفاق على الاطر التي من خلالها يمكن التواصل مع الحكومة للتعامل مع هذه الازمة، التي قد تنعكس سلبا وبقوة سواء من الناحية التشريعية أو القانونية أو التمويلية أو الاعلامية، على مؤسسات قدمت وما زالت تقدم الكثير وبالاخص لفئات لا تصل اليها خدمات الحكومية بالشكل الملائم.

ورغم شبة الاتفاق عل أهمية التواصل والحوار مع الحكومة، ورغم التوافق على أن العقيدة السياسية أو العملياتية او حتى الامنية للحكومة الحالية لا تأخذ عمل مؤسسات المجتمع بعين الاعتبار المطلوب، ورغم الاتفاق على ان الحكومة تسعى جاهدة للالتفاف أو للتقليل من عمل مؤسسات المجتمع، الا أنه لم يكن هناك تصورات عملية يتم ترجمتها من خلال خطوات للتعامل مع هذا الواقع أو الحقائق الموجودة حاليا، وهو ما يتطلب وبالاضافة الى وجود اطارا ما يلم مؤسسات المجتمع في ظل المصلحة العامة لهذه المؤسسات وللفئات التي تتعامل معها، يتطلب تغييرا في شكل وفي النظرة للتعامل مع حكومة تعمل على ترسيخ هكذا حقائق، وفي نفس الوقت التغاضي ولو مؤقتا عن خلافات أو عن ارهاصات أو خلفيات تاريخية أو احداث معينة اوصلتنا الى الاوضاع الحالية، والتواصل مع الحكومة ومن منظار ايجابي ومحدد وله علاقة أكثر بالتشريعات والقوانين والمنظومة القضائية وفي اطار المصلحة العامة أو اولويات أو مصلحة الفئات المجتمعة التي تتعامل معها مؤسسات المجتمع المدني قاطبة.

وفي ظل هذا الواقع الحالي وهذا ما تعيه مؤسسات المجتمع المدني، فأن ما يهم المواطن والناس، هو القدرة على توفير الخدمات الاساسية للمواطن، من صحة ومن تعليم ومن امان ومن استقرار وسلامة، وفي اوضاعنا الخاصة، العمل على تثبيت وجوده في الارض، والعمل على تحقيق الحياة الكريمة والاحترام له، من خلال تشجيع الظروف المتوفرة، وتوفير الامكانيات وتسخير المصادر الحالية، لايجاد فرص عمل وتشغيل وانتاج وتصدير، والعمل على تحقيق نوعا من الامن الغذائي ومن الامن الدوائي، سواء من خلال دعم القطاعات الانتاجية، مثل الزراعة والصناعة وبأنواعها، وكذلك العمل على حماية المقومات الطبيعية، التي بدونها لا يمكن العيش بشكل سليم والتقدم، اي حماية البيئة التي فيها يحيا، حمياتها من التلوث ومن التداعي، سواء اكان ذلك الهواء، او المياه، اوالارض والتربة، اوالمنتجات الغذائية والتنوع الحيوي وغير ذلك.

هناك الاولوية، وفي اطار الامكانيات، لمعالجة قضايا مثل البطالة، وهناك الحاجة الى التطبيق العملي والمتابعة لسياسة الحد الادنى للاجور للعمال وخاصة للنساء، وقضايا يومية اخرى تتعلق بسلامة الطعام والدواء وحماية المستهلك وشح المياه والازدحام على الطرق، وتراكم النفايات وما الى ذلك من امور يلمسها او يشاهدها الانسان الفلسطيني ويأمل ان يتم تغييرها او التعامل معها، وهذا ما يأمله او يتوقعه الناس، من خلال تفعيل عمل مؤسسات مجتمع مدني متواجدة على الارض ومنها ما حقق وما زال يحقق الانجازات بما ينسجم مع اولويات الناس.

وفي ظل الوضع الحالي من انعدام الثقة أو الجفاء بين المجتمع المدني والجهات الرسمية في بلادنا، فالمطلوب الاتفاق على اطار واقعي محدد للتواصل مع الحكومة ولتحقيق اهدافا محددة بعيدا عن الشعارات والطموحات الكبيرة، وفي نفس الوقت فأن على مؤسسات المجتمع المدني التي منها ما هو مكرر للاخر وبأعداد كبيرة، أن تبتعد عن المنافسة المكشوفة، أو الصراع الداخلي الذي ارهقها وبل استنزف البعض منها، وبأن تشكل اطارا مهنيا للتعاون والتشارك، وبان يكون هناك تركيزا اكثر على النتائج التي يتم تحقيقها للفئات التي تتعامل معها، بعيدا عن الاضواء الاعلامية او تحميل الجهات الرسمية كل شئ، وبعيدا عن التبجح امام الجهات المانحة أو الدولية بما تحمله من أجندة أو من رؤى أو استراتيجيات تبقى في احيان عديدة على الورق، وبأن تقوم بتعميق التواصل مع المجتمع المحلي ومع فئاته المختلفة، من الافراد وبالاخص من فئات الشابات والشباب لان هذا المجتمع هو الذي سوف يشكل الدرع الاقوى الذي يحمي هذه المؤسسات في ظل انعدام الثقة أو الصراع أو الجدال مع الجهات الرسمية وبالاخص مع الحكومة في بلادنا.