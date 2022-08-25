قوات الاحتلال تعتقل نجل محافظ القدس

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، نجل محافظ القدس عدنان غيث.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب قصي، نجل محافظ القدس عدنان غيث، من منزله في بلدة سلوان.

يذكر أن محكمة الاحتلال اصدرت قرارا في الرابع من الشهر الجاري بفرض الحبس المنزلي على المحافظ غيث دون تحديد فترة زمنية للقرار. كما اعتقل غيث 35 مرة منذ تسلمه لمهامه محافظا للقدس في آب 2018، وهو يتعرض إلى حملة من الملاحقة والاعتقال ومنع المشاركة في الاجتماعات أو لقاء شخصيات فلسطينية، إلى جانب منعه من السفر أو مغادرة القدس المحتلة.