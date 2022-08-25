الاحتلال يغلق التحقيق مع المستوطن قاتل الشهيد علي حرب

وطن: قررت نيابة الاحتلال، اليوم الخميس، اغلاق ملف التحقيق ضد المستوطن قاتل الشاب الفلسطيني علي حسن حرب (27 عامًا) قرب اسكاكا في سلفيت طعنًا بسكين في تاريخ 21.6.2022.

واعتبرت النيابة - بحسب هيئة البث الإسرائيلية العامة الناطقة بالعربية - أن الحادثة وقعت خلال مواجهة بين مجموعة من الفلسطينيين وبين من وصفته بـ "المشتبه فيه" وعدد من المستوطنين الذين كانوا معه.

وقال المستوطن خلال التحقيق معه: إنه قام بفعلته هذه حفاظًا على حياته وعلى حياة المستوطنين.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية أكدت الشاب حرب استشهاد جراء إصابته بعد تعرضه لطعنة مباشرة في القلب بسكين مستوطن شرقي محافظة سلفيت.