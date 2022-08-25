"الجهاد": نحن وحماس مقاومة واحدة، وغرفة العمليات المشتركة للمقاومة ما زالت حاجة وطنية يجب الحفاظ عليها وتعزيزها

وطن: قال زياد النخالة الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي، اليوم الخميس، إن حماس والجهاد مقاومة واحدة، وكل قوى المقاومة بكافة عناوينها وفصائلها ومسمياتها، مؤكدًا أن غرفة العمليات المشتركة ما زالت حاجة وطنية يجب الحفاظ عليها وتعزيزها. كما قال.

وأشار النخالة في كلمة له خلال مهرجان جماهيري لحركة الجهاد الإسلامي نظم في عدة مناطق من قطاع غزة، وفي جنين، وبيروت، ودمشق، بشكل متزامن، إلى محاولة الاحتلال وحرصه على تمزيق الوحدة الفلسطينية على مدار الوقت.

وأضاف النخالة عن الجولة الأخيرة: "إنها معركة فتحت آفاقًا لشعبنا الفلسطيني في الشتات، ليعمل حتى يكون جزءًا مهمًّا في المعارك القادمة مع الاحتلال، كذلك كانت تعبيرًا حقيقيًّا وصادقًا للشعارات التي نرفعها، بأن شعبنا واحد، ومصيرنا واحد، ومسؤوليتنا واحدة". وفق قوله.

وأكد النخالة، على أن حركة الجهاد الإسلامي لا تنكسر، ولا تستسلم، ولا تساوم، وأصبحت أكثر حضورًا من أي يوم مضى.

وشدد على أن حاجة الشعب الفلسطيني الأساسية هي الحرية، والتحرر من الاحتلال الذي يحاصر غزة، ويدفع فاتورة هذا الحصار يوميًّا من المرض والجوع والقهر والموت، قائلًا: إن "عدد موتانا يوميًّا من المرض في غزة أكثر من عدد الشهداء الذين يقتلون في أي عدوان على شعبنا...إضافة إلى ما ندفعه من أثمان في الضفة الباسلة التي حولها العدو إلى مستوطنة كبرى لقطعان مستوطنيه، يمارسون القتل والتخريب والإرهاب على مدار الوقت ضد شعبنا". وفق تعبيره.

وتابع: "نحن نقول للاحتلال وداعميه ومؤيديه: إما أنتم وإما نحن في هذه البلاد التي هي لنا، سنقاتلكم على مدار الوقت، وسنقاتلكم على كل شيء، وسنستمر بالقتال حتى ترحلوا .. الأرض لنا، والقدس لنا، وسنقاتل ولن نستسلم".

وأكد النخالة، على أن مدد المقاومة الذي ظهر في معركة غزة، وما يجري في الضفة لن يتوقف.

وشدد على أن ما يقوم به الاحتلال من انتهاكات يومية في القدس والأقصى، هو مساس بالعقيدة والمشاعر، وواجب المقاومة أن تضع حدًا لهذه الانتهاكات.

وأكد وقوف حركته بجانب الأسرى، وما يقومون به من نضالات في مواجهة إدارة السجون ومن خلفها حكومة الاحتلال.