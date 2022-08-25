"حزب الشعب" يطلق نداءً عاجلاً للتدخل من أجل إنقاذ حياة المعتقلين المضربين عن الطعام والمرضى والأطفال في سجون الاحتلال

وطن: يتوجه حزب الشعب الفلسطيني بنداء عاجل لجميع الأحزاب اليسارية والتقدمية والديمقراطية حول العالم، للضغط على حكومات بلادها والهيئات الإقليمية والدولية، من أجل التدخل بسرعة لإنقاذ حياة المعتقلين الفلسطينيين المضربين عن الطعام منذ عدة أشهر احتجاجاَ على اعتقالهم من قبل الاحتلال الاسرائيلي.

وقال حزب الشعيب في بيان له وصل وطن، إن العشرات من هؤلاء المعتقلين، يجري احتجازهم منذ عدة سنوات وآخرين منذ أشهر طويلة بصورة تعسفية وغير قانونية - دون لوائح اتهام أو محاكمات - وبأوضاع غير انسانية، تشكل انتهاكاَ جسيماَ لجميع القوانين الدولية، وفي المقدمة منها اتفاقيات جنيف الرابعة لعام 1949، مما أجبر هؤلاء المعتقلين على خوض الإضراب المفتوح عن الطعام منذ عدة شهور وحتى يومنا هذا، حيث يتهدد الموت في أي لحظة العديد منهم بعد التدهور الخطير والحرج لحالتهم الصحية، وعلى رأسهم المعتقل الإداري المضرب عن الطعام منذ 167 يوماَ (خليل العواودة – 40 عاما) من محافظة الخليل - الذي يواجه احتمالية الوفاة المفاجئة - حيث يحتجز الآن تحت الحراسة في مستشفى "أساف هروفيه".

وتابع الحزب نطالب بسرعة التحرك لإجبار حكومة دولة الاحتلال الاسرائيلي، بالإفراج الفوري عن هؤلاء المعتقلين المضربين وعن المرضى والاطفال، ووقف سياسة "الاعتقال الإداري" وكل الاجراءات التعسفية بحق المعتقلين والمعتقلات والأسرى والأسيرات في السجون الاسرائيلية، وإلزامها بتطبيق القوانين والاتفاقيات الدولية على الأراضي الفلسطينية المحتلة.