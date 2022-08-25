الهيئة العامة لجمعية أصالة تعقد اجتماعها السنوي

وطن: عقدت الهيئة العامة للجمعية الفلسطينية لصاحبات الأعمال – أصالة اجتماعها السنوي العادي في مقر الجمعية في مدينة البيرة وعبر تقنية زوم للعضوات والأعضاء من قطاع غزة.

وقد رحبت رئيسة مجلس إدارة الجمعية نسرين حنبلي بالحضور وأعلنت اكتمال النصاب القانوني بحضور 15 عضوة وعضو، وعرضت جدول أعمال الاجتماع الذي تم الاتفاق عليه بالإجماع والذي تتضمن التقرير المالي ومناقشته والتقرير الإداري للجمعية للعام 0212 ومناقشته.

وقامت شركة أرنست آند يانغ المسؤولة عن التدقيق المالي للجمعية بتقديم التقرير المالي لعام 2021 للهيئة العامة وبعد مناقشته تم المصادقة عليه بالإجماع.

كما تم عرض التقرير الإداري على شكل فيلم قصير يوضح أبرز النشاطات والإنجازات على المستوى المحلي والدولي، وبعد مناقشة البرامج والإنجازات والإجابة على كافة الاستفسارات تم التصويت على التقرير والمصادقة عليه بالإجماع ايضا.

يذكر أن الجمعية الفلسطينية لصاحبات الأعمال -أصالة، هي مؤسسة فلسطينية أهلية عاملة في مجال التمكين الاقتصادي للنساء الرياديات الفلسطينيات، وتهدف "أصالة" إلى تعزيز مهارات المرأة الفلسطينية الضرورية وتعزيز فرص مساهمتها الناجحة في المجتمع وتطوره، ومن أجل المساواة في الحقوق وفرص الوصول إلى الموارد وإلى المؤسسات، وتعمل على ذلك من خلال نشاطاتها التي تقدمها من خلال ثلاثة برامج رئيسية هي برنامج الوصل إلى الأسواق، وبرنامج بناء القدرات، وبرنامج حشد التأييد والمناصرة.