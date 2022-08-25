زوجة الأسير خليل عواودة: استمرار اعتقاله "قرار بقتله".. وقد يفقد حياته في أي وقت

وطن: قالت زوجة الأسير المُضرب عن الطعام، خليل عواودة، اليوم الخميس، إنه "في حالة صحية خطرة، وقد يفقد حياته في أي لحظة".

وأضافت دلال عواودة، زوجة الأسير، إن زوجها المُضرب عن الطعام منذ 166 يوما، يعاني من "وضع صحي حرج للغاية، ويُقاسي آلاما في كل جسده، ومتعب، ولا يستطيع التحدث بشكل جيد".

وقالت إن استمرار اعتقاله هو بمثابة "قرار بقتله".

وعبّرت عواودة عن مخاوفها من فقدان حياة زوجها "في أي وقت"، مطالبة بـ"تدخل دولي سريع للإفراج عنه".

وقالت إن "خليل، اعتقل دون أي تهمة، وحُوّل للاعتقال الإداري، ومطلبه فقط أن يعيش حياة عادية".

والجمعة، جمّدت سلطات الاحتلال، الاعتقال الإداري للمعتقل عواودة، بحسب نادي الأسير الفلسطيني.

ووفق نادي الأسير، فإن التجميد "لا يعني إلغاء الاعتقال الإداري" كما يطالب عواودة.

المصدر: (الاناضول)