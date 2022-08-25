الدولار يتراجع عن أعلى مستوى في عقدين

وطن: تراجع الدولار الأميركي عن أعلى مستوى في عقدين مقابل سلة عملات رئيسية، الخميس، مع ترقب المستثمرين لكلمة رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) جيروم باول ترقباً لمؤشرات حديثة بخصوص مسار السياسة النقدية.

وفاقت مكاسب الدولار الأسترالي نظائره من عملات الأسواق المتقدمة إذ يسير على درب اليوان الصيني المرتفع.

وتراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، 0.19 في المائة إلى 108.42 لكنه ظل غير بعيد عن أعلى مستويات سجلها منذ سبتمبر (أيلول) 2002 عند 109.29 والتي لامسها في منتصف يوليو (تموز).

وانخفض الدولار 0.25 في المائة إلى 136.78 ين ياباني متراجعاً عن أعلى مستوى في شهر عند 137.705 ين.

وارتفع اليورو 0.18 في المائة إلى 0.99865 دولار بعد انخفاضه إلى أدنى مستوى في عشرين عاماً عند 0.99005 دولار يوم الثلاثاء.

وصعد الجنيه الإسترليني 0.2 في المائة إلى 1.1815 دولار بعد بلوغ أدنى مستوى منذ مارس (آذار) 2020 يوم الثلاثاء عند 1.1718 دولار.

وارتفع الدولار الأسترالي 0.59 في المائة إلى 0.69475 دولار مع صعوده عن أقل مستوى في أكثر من شهر بلغه هذا الأسبوع عند 0.6856 دولار.

كما زاد الدولار النيوزيلندي 0.35 في المائة إلى 0.6212 دولار. وكان قد بلغ أدنى مستوى في شهر عند 0.6157 دولار يوم الاثنين.

المصدر: (الشرق الأوسط)