شبكة وطن الإعلامية واتحاد جمعية الشابات المسيحية في فلسطين توقعان مذكرة تفاهم واتفاق تعاون إعلامي

وطن: وقعت شبكة وطن الإعلامية واتحاد جمعية الشابات المسيحية في فلسطين، اتفاقية إعلامية، تتضمن تنفيذ البرامج الإعلامية، وحملات الحشد والمناصرة حول القضايا المجتمعية والحقوقية وقضايا العنف المبني على النوع الاجتماعي، وتنفيذ برامج التدريب الإعلامية المختلفة.

وقع الاتفاقية كل من السكرتيرة العامة لجمعية الشابات المسيحية في فلسطين، السيدة أَمل ترزي، ورئيس مجلس إدارة شبكة وطن الإعلامية، الدكتور عبد الرحمن التميمي.

وتأتي هذه الاتفاقية بين الطرفين في إطار توطيد سبل التعاون المشترك في المجال الإعلامي، حيث تشمل الاتفاقية تقديم استشارات وتنفيذ برامج إعلامية، وحملات الحشد والمناصرة الإعلامية، وتنفيذ برامج التدريب المختلفة.

واتفق الطرفان على التعان والتشارك لتنفيذ التدخلات والأنشطة المجتمعية في مجالات دعم وتمكين الشبان والنساء في فلسطين، كما اتفق الطرفان على التعاون في المجالات الإعلامية والتدريب والحشد والمناصرة، والتواصل الفعال وتعزيز المشاركة بين الفريقين في إطار تنفيذ الأنشطة الإعلامية.

وتنص الاتفاقية على تقديم المشورة والدعم الاستشاري للجمعية والمساعدة بما يخدم الشراكة والرؤيا، والمساعدة في الحشد والمشاركة والعمل سويا.

وتؤكد الاتفاقية على التعاون المشترك في التقديم لمشاريع إعلامية.