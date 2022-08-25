ورشة عمل حول الحق في التنقل للأشخاص ذوي الإعاقة

وطن: عقدت نقابة عمال النقل في فلسطين، عضو الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، ورشة عمل مركزية في مدينة البيرة ظهر هذا اليوم، تحت عنوان "الحق في التنقل للأشخاص ذوي الاعاقة"، وذلك بمشاركة وحضور ممثلين عن وزارة النقل والمواصلات، ويندرج هذا النشاط ضمن مشروع تقوية النقابة العامة لعمال النقل، وفقاً لما أوضحته المهندسة "مجد سمارو" المشرفة على المشروع.

وتتطلع الورشة إلى إيجاد حلول عملية تسهم في ترسيم استراتيجية وطنية، تمنح الأشخاص ذوي الإعاقة ما يحتاجونه من حقوق على هذا الصعيد، بما في ذلك إقرار التشريعات والنظم الإدارية السارية.

وافتتحت الورشة بكلمة "شاهر سعد" أمين عام اتحاد نقابات عمال فلسطين، الذي أكد فيها على حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الاستخدام السلس والعادل للمركبات وسيارات النقل العمومي، وتكيفها ميكانيكياً وإلكترونياً لتصبح ملائمة لاستخدامهم على نحو يحفظ كرامتهم، دون تمييز أو تجبر.

وذلك عملاً بما نادى به الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وما تضمنه العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان، كتدبير مكمل لمساعي إدماج ذوي الإعاقة في مجتمعهم المحيط، كون ذلك جزءاً مؤسساً لاستراتيجيات التنمية المستدامة، وتذليل كل صعب يعترض مسارات مشاركتهم كأعضاء فاعلين في المجتمع، وعلى قدم المساواة مع الآخرين.

وأكمل حديثه بالقول: لهذا علينا المضي قدماً في مساعي تعزيز تدابير حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، لأن العدالة الاجتماعية هي جهد وطني جامع ومؤسس على التضامن والتعاون البناء، وإيصال الحقوق لكافة أفراد المجتمع دون إجحاف.

وأضاف، لهذا علينا الاعتراف بهذه المناسبة، بأن المساهمات الجليلة للأشخاص ذوي الإعاقة، في غير مضمار ومجال من مجالات العلم والإبداع الإنساني، تركت أثراً فاصلاً في حياة شعوبهم، و تحتفظ ذاكرتنا بآلاف الأمثلة المؤكدة على هذه الحقيقة،

لهذا علينا تعزيز دوافع ومسببات تلك المساهمات السابقة؛ والحالية والمحتملة مستقبلاً من قبل أفراد هذه الشريحة.

كما أكد "مجدي مرعي" أمين عام الاتحاد الفلسطيني لذوي الإعاقة، على حق ذوي الإعاقة في الاندماج التام في مجتمعهم المحيط، وتذليل كل المعوقات التي تقف أمام هذا الهدف.

بدوره أكد "بلال الملكاوي" السكرتير الإقليمي للاتحاد الدولي للنقل، في كلمته أمام المشاركين في الورشة، على ضرورة دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع، سيما قطاع النقل، مثنياً على التعاون القائم بين الشركاء الاجتماعيين من أجل تحقيق هذا الهدف الهام.

كما بين "كايد عواد" رئيس نقابة عمال النقل في فلسطين، على أهمية إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في مجتمعهم المحيط، وتسهيل سبل استخدامهم للمركبات والحافلات العامة، وتعديلها ميكانيكاً وإلكترونياً لتصبح متاحة على نحو يسهل تنقلهم ووصولهم الآمن والكريم لأماكن أعمالهم ومنازلهم ومدارسهم، معلناً عن استعداد نقابة عمال النقل، للتعاون التام مع باقي الشركاء لتحقيق هذه الغاية حتى تمامها.