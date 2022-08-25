انتخاب سمير حليله رئيساً لمجلس إدارة بورصة فلسطين

وطن: انتخب مجلس إدارة بورصة فلسطين سمير حليله رئيساً له، وذلك خلال الاجتماع الذي عُقد اليوم الخميس بحضور جميع الأعضاء.

وشغل حليه عدة مناصب قيادية في القطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني، أهمها منصب أمين عام مجلس الوزراء، ووكيل مساعد لوزارة الاقتصاد، ورئيس مجلس إدارة معهد الأبحاث الاقتصادية (ماس)، ورئيس مجلس إدارة مركز التجارة الفلسطيني (بال تريد)، كما شغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة فلسطين للتنمية والاستثمار (باديكو)، وشارك في مجالس إدارة العديد من الشركات المساهمة العامة والخاصة، من بينها شركة الاتصالات الفلسطينية، شركة سوق فلسطين للأوراق المالية، شركة نصار العالمية، ويحمل حليله درجة الماجستير في الاقتصاد من الجامعة الأمريكية في بيروت.

وشكر حليله المجلس على منحه هذه الثقة الكبيرة، مؤكداً على ضرورة المضي قدماً بالمشاريع التطويرية التي تقوم بها البورصة، بدعم كامل من مجلس إدارتها وفق التطلعات التي تحقق رؤيتها الهادفة بخلق بورصة متطورة وعصرية بأحدث الأدوات التكنولوجية والاستثمارية تعكس تطور الشعب الفلسطيني وإصراره على الاستمرار في بناء الدولة.

وهنأ بشار مصري رئيس مجلس إدارة شركة فلسطين للتنمية والاستثمار (باديكو) التي تملك الحصة الأكبر في شركة سوق فلسطين للأوراق المالية (بورصة فلسطين)، سمير حليله بانتخابه رئيساً لمجلس الإدارة، مؤكداً قناعته بقدرة الاقتصادي الفلسطيني البارز على قيادة البورصة مع زملائه في مجلس الإدارة لتكون حاضرة على خارطة الاستثمار العالمي والنهوض بالواقع الاستثماري في فلسطين، حيث تشهد البورصة منذ العام الماضي انتعاشاً واضحاً في أحجام التداول وتزايد بقيم الشركات المُدرجة لتعكس مسيرة الأداء المميز والناجح رغم الظروف الصعبة.

وتلعب بورصة فلسطين منذ تأسيسها عام 1995 دوراً محورياً في دعم الاقتصاد الوطني، حيث تشكل البوابة الرئيسية لضخ الاستثمارات في السوق الفلسطيني، وتتبع بورصة فلسطين منظومة أسواق الإقليم والعالم من حيث الممارسات والأنظمة، وتخضع لرقابة هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.