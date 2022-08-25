الاحتلال يقتحم بقوات كبيرة بلدة سلواد ويعتقل مواطنين

وطن: اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال صباح اليوم بلدة سلواد.

وشنت قوات الاحتلال عمليات مداهمة واقتحامات وسط مقاومة كبيرة من الشبان في البلدة.

وحاصرت قوات الاحتلال بناية سكنية في البلدة واعتقل الأسير المحرر الذي أمضى 9 سنوات في السجن، وأفرج عنه قبل عامين فقط، كمال العنيد.

كما حاصرت قوات الاحتلال منزل المواطن زاهر طلال وقامت باعتقاله علما انه اب لاسيرين في سجون الاحتلال.

وانسحبت قوات الاحتلال من القرية بعد ان عاثت فيه الخراب والتدمير، حيث حطمت قوات الاحتلال المركبة الخاصة بالأسير العنيد.