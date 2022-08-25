الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة
وطن: شنت فوات الاحتلال فجر اليوم حملة اعتقالات واسعة في محافظة وبلدات الضفة الغربية.
وتركزت الاعتقالات في مخيم الفوار جنوب الخليل وبلدة بير الباشا غرب جنين.
وعُرف من المعتقلين :
١. القيادي في حماس الشيخ موسى حلاجية- جنين
٢. علي العامودي- برقين غرب جنين
٣. محمد خالد غوادرة- بير الباشا غرب جنين
٤. عنان عبد الغني غوادرة- بير الباشا
٥. نايف مدحت غوادرة- بير الباشا
٦. عاطف مدحت غوادرة- بير الباشا
٧. عبد الكريم أنور منى- نابلس
٨. أحمد السايح- نابلس
٩. أحمد العمصي- مخيم الفوار جنوب الخليل
١٠. أحمد أبو عواد- مخيم الفوار
١١. يوسف الطيطي- مخيم الفوار
١٢. المحرر سامي الجنازرة- مخيم الفوار
١٣. إسماعيل العمصي- مخيم الفوار
١٤. مصطفى البلاصي- مخيم الفوار
١٥. الجريح فهد ساهر غطاشة- مخيم الفوار
١٦. زاهر طلال- سلواد شرق رام الله
١٧. المحرر كمال العنيد- سلواد