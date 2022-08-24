4 أسرى يواصلون إضرابهم عن الطعام في سجون الاحتلال

وطن: قال نادي الأسير، إن أربعة أسرى يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام في سجون الاحتلال، ثلاثة منهم رفضًا لاعتقالهم الإداري.

*المعتقل خليل عواودة (40 عامًا) من بلدة إذنا/ الخليل، والمضرب عن الطعام منذ نحو ستة شهور، والذي يواجه وضعًا صحيًا حرجًا واحتمالية "الوفاة المفاجئة"، حيث يقبع في مستشفى "أساف هروفيه" الإسرائيليّ، وكان الاحتلال قد أصدر مؤخرًا قرارًا "بتجميد" اعتقاله الإداريّ، والذي لا يعني إنهاء اعتقاله، بل هو قرار جديد باعدامه، وحتى اللحظة يرفض الاحتلال السماح لعائلته بزيارته.

بالإضافة إلى المعتقلين *الشقيقين أحمد وعدال موسى من بلدة الخضر/ بيت لحم، المضربين عن الطعام منذ 18 يومًا، حيث يقبع المعتقل أحمد (44 عامًا)، والذي يواجه تدهورًا في وضعه الصحي في سجن "الرملة" وشقيقه عدال (41 عامًا)، في زنازين سجن "عوفر"، علمًا أنهما شرعا بالإضراب منذ تاريخ اعتقالهما في السابع من آب الجاري، وهما معتقلان سابقان.

وستُعقد للمعتقل أحمد موسى اليوم جلسة استئناف على قرار تثبيت أمر اعتقاله الإداريّ.

فيما يواصل *المعتقل عماد أبو الهيجا (34 عاماً) من جنين، إضرابه عن الطعام لليوم الرابع بحسب عائلته، مطالبًا بأن يجتمع مع والده الأسير القائد جمال ابو الهيجا، المحكوم بالسّجن مدى الحياة، إضافة إلى شقيقيه المعتقلين إدريًا وهما عاصم وعبد السلام، حيث ترفض إدارة السجون أن يلتقوا بوالدهم المعتقل منذ عام 2002.

يذكر أن عماد معتقل منذ الأول من آذار العام الجاري، وقد حوّله الاحتلال إلى الاعتقال الإداري لمدة 6 شهور، ويقبع اليوم في زنازين سجن "مجدو".