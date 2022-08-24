وطن: قال نادي الأسير ان حالة من التوتر تسود سجن " النقب" بعد عمليات اقتحام جرت لعدد من أقسام الأسرى.

وأقدمت إدارة السّجن على قطع الكهرباء عن الأقسام التي تعرضت للاقتحام، وفرض عزل مضاعف عليها، وذلك في محاولة لفرض مزيد من التنكيل بحقّ الأسرى، ردا على خطواتهم النضالية التي شرعوا بها مؤخرًا.

وواصل الأسرى في سجون الاحتلال اليوم، بتنفيذ خطواتهم التمهيدية التي أقرتها لجنة الطوارئ العليا للأسرى، والتي تتمثل بالامتناع عن الخروج إلى ما يسمى "بالفحص الأمني"، وكذلك إرجاع وجبات الطعام، وجرى تحديد يوميّ الإثنين والأربعاء، لهذه الخطوات ضمن مسار "العصيان والتّمرد" على قوانين إدارة السّجون.

وبيّن نادي الأسير أنّ هذه الخطوات ستنتهي بإضراب عن الطعام مطلع أيلول/ سبتمبر المقبل، وستكون هذه الخطوة مرهونة بمدى استجابة إدارة السّجون لمطالب الأسرى الأساسية، وهي التراجع عن موقفها المتمثل بالتنصل من "التفاهمات" التي جرت في شهر آذار من العام الجاري، وتحديدًا قضية التضييق على الأسرى المؤبدات، والأسرى المحكومين.