الجبهة اليمنية تثير قلق الاحتلال في المواجهة المقبلة مع حزب الله

وطن: قال مسؤول "أمني" إسرائيلي، إن الاحتلال الإسرائيلي لا يستبعد إمكانية مواجهة عسكرية مع حزب الله اللبناني خلال الفترة المقبلة، على خلفية ترسيم الحدود البحرية بين لبنان والاحتلال.

وأضاف المسؤول الإسرائيلي لقناة i24 العبرية، أن حزب الله في حال دخل حربا مع الاحتلال فإنه سيوجه ضربة قوية.

وبحسب المسؤول "رفيع المستوى"، فإن الخطر الحقيقي الذي تواجهه قوات الاحتلال يكمن في اليمن وإمكانية استهداف مواقع للاحتلال من قبل جماعة أنصار الله الحوثي الذي بات أمرا واقعيا.

وزعم المسؤول، أن حزب الله يقوم بخداع الاحتلال الإسرائيلي من خلال تسليط الأضواء على الجبهة الشمالية، في الوقت الذي يتخوف فيه الاحتلال من إمكانية فتح جبهة من الجنوب عن طريق المسيرات الحوثية.