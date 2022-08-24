عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

وطن: اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الأربعاء، المسجد الأقصى المبارك، تحت حماية شرطة الاحتلال.

وأفادت مصادر محلية، بأن عشرات المستوطنين، بينهم المتطرف يهودا غليك، اقتحموا المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، على شكل مجموعات متتالية، وأدوا طقوسا تلمودية، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، واستمعوا لشروحات مزورة حول "هيكلهم".

ويتعرض المسجد الأقصى المبارك لاقتحامات المستوطنين يوميا على فترتين صباحية ومسائية، باستثناء يومي الجمعة والسبت، في محاولة احتلالية لفرض التقسيم الزماني في قبلة المسلمين الأولى.