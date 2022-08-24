الأسرى يمتنعون عن الخروج لـ "الفحص الأمني" ويرجعون وجبات الطعام

رام الله - وطن: أعاد نحو 5 آلاف أسير يقبعون في سجون الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الأربعاء، وجبات الطعام وامتنعوا عن الخروج من الزنازين وغرف الاعتقال من أجل إجراء ما يسمى "الفحص الأمني"، وذلك استنادا إلى ما قررته لجنة الطوارئ العليا للأسرى، التي شكلت باسم الفصائل كافة.

ولفت نادي الأسير في بيان له، إلى أن يومي الإثنين، والأربعاء، من كل أسبوع، ستكون أيام مركزية لتنفيذ الخطوات النضالية التمهيدية، على أن تنتهي مطلع أيلول/سبتمبر المقبل، بإضراب مفتوح عن الطعام تشارك فيه كافة الفصائل في السجون.

وأوضح نادي الأسير أن خطوة الإضراب ستكون مرهونة بموقف إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي، إن ما استمرت بقرارها بفرض جملة إجراءات التضييق على الأسرى أم لا.

4 أسرى يواصلون إضرابهم عن الطعام

يواصل 4 أسرى في سجون الاحتلال، إضرابهم المفتوح عن الطعام، مطالبين بعدة مطالبات منها وقف الاعتقال الإداري.

ويضرب خليل عواودة رفضا لاعتقاله الإداريّ، حيث يرفض الاحتلال حتى اليوم الاستجابة لمطلبه بالإفراج عنه رغم قرار بتجميد اعتقاله صدر الجمعة.

ودخل عواودة (40 عامًا) من سكان بلدة إذنا قضاء الخليل، يومه ال 164 في الإضراب، حيث كان أضرب لمدة 111 يومًا، وعلق إضرابه أسبوعًا فقط وعاد للإضراب بعد تنصل إدارة السجن في إيجاد حل لقضيته وتجديد الاعتقال الإداري له لمدة 4 أشهر، وهو التجديد الثاني له.

كما يواصل الشقيقان المعتقلان أحمد وعدال حسين موسى من بلدة الخضر قضاء بيت لحم، إضرابهما عن الطعام منذ 18 يومًا، وذلك من تاريخ اعتقالهما في 7 آب/أغسطس 2022، رفضا لاعتقالهما الإداري، حيث يقبعان في زنازين سجن "عوفر"، وقد أصدر الاحتلال بحق أحمد أمر اعتقال إداريّ لمدة أربعة أشهر، وبحقّ عدال لمدة 3.

وإلى جانبهم يواصل المعتقل عماد أبو الهيجاء من جنين، إضرابه عن الطعام بحسب عائلته، قبل 4 أيام مطالبًا بأن يجتمع مع والده الأسير القائد جمال أبو الهيجاء، المحكوم بالسجن مدى الحياة، إضافة إلى شقيقيه المعتقلين إداريا وهما عاصم وعبد السلام، حيث ترفض إدارة السجون أن يلتقوا بوالدهم المعتقل منذ عام 2002.

يذكر أن عماد معتقل منذ الأول من آذار العام الجاري، وقد حوله الاحتلال إلى الاعتقال الإداري لمدة 6 شهور، ويقبع في زنازين سجن "مجدو".