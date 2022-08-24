الاحتلال يهدم منشآت سكنية وحظائر ماشية شمال فصايل بالأغوار

وطن: هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، منشآت سكنية، وحظائر ماشية في منطقة الوادي الأحمر، شمال قرية فصايل بالأغوار الوسطى، وذلك بحجة عدم الترخيص.

وأفادت مصادر محلية، بأن جرافات الاحتلال هدم منشآت سكنية وحظائر ماشية لست عائلات تسكن المنطقة، وهي عائلات: عواد سليمان مليحات، وسليمان سلمان مليحات، وعطا ابراهيم سويدات، وسليمان عطا سويدات، واسماعيل سواركة، وابراهيم سليمان ابو عروج.

وكانت قوات الاحتلال أخطرت المنشآت قبل أشهر بوقف العمل فيها.

وتعتمد هذه العائلات بشكل أساسي على تربية الثروة الحيوانية، مستفيدة من وجود المناطق الرعوية.

يذكر أن الاحتلال هدم قبل يومين في منطقة الديوك، قضاء أريحا منازل سكنية قيد الإنشاء لمواطنين في المنطقة؛ تحت الحجة ذاتها.